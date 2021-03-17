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Москва

Шойгу: членство Турции в НАТО мешает совместной работе 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Шойгу: членство Турции в НАТО мешает совместной работе
Фото: ТАСС
Совместную работу России и Турции можно назвать результативной, однако ей мешает членство официальной Анкары в НАТО. Такое заявление в разговоре с журналистами из Казахстана сделал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что у Москвы и Анкары идёт очень сложная, но результативная работа. Однако членство Турции в НАТО создаёт помехи. По словам Шойгу, этот опыт можно назвать уникальным. Министр уточнил, что под этим подразумевает ситуацию, когда одна страна является членом НАТО, а другая — нет. И при этом государства находят общий язык, проводят совместные операции, идут на компромиссы и принимают решения там, где, кажется, это невозможно.
Также глава Минобороны отметил, что Москва и Анкара продолжают совместное патрулирование на северо-востоке Сирии.
И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идёт совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами. Это работа непростая, сложная. Я не буду говорить про то, за что там пытаются ввести санкции, а в какой-то части их уже ввели против Турции их же партнёры по НАТО, — цитирует министра портал Tengrinews.
Как ранее передавал NEWS.ru, Москва подтверждает свою готовность наращивать конструктивное взаимодействие со Стамбулом. Соответствующее заявление является частью комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со 100-летием с момента подписания между Великим национальным собранием Турции и РСФСР Договора о дружбе и братстве.
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Комментарии 1
Армия , Сергей Шойгу , Мария Захарова , Министерство обороны , МИД , Парламент Турции , НАТО , Турция
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