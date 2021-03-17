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«Россия психует»: на Украине похвастались новой ракетой 

Артём Кульша 23 минуты назад
«Россия психует»: на Украине похвастались новой ракетой
Фото: РИА Новости
Украинская ракета «Нептун» уникальна и не имеет противодействия. Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил «Главреду».
«Нептун», как сообщал «Рамблер», — дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета. Украинское конструкторское бюро «Луч» разработало ее в 2013 году. Поступление ракеты на вооружение Вооруженных сил Украины запланировано на 2021 год.
Вчера Жданов назвал «Нептун» по-настоящему уникальной вещью, которой на сегодняшний день нет противодействия. Он указал на то, что ракета практически невидима, так как летит над водой на высоте 3-300 метров, и бесшумна, так как у нее дозвуковая скорость. Точность попадания «Нептун» — до нескольких метров.
Эксперт высказал мнение, что размещение комплексов с «Нептунами» вдоль побережья Черного и Азовского морей даст Украине полный контроль над надводным морским пространством почти на 300 километров от берега.
Это позволит Киеву защищать военно-морские базы, береговые объекты и инфраструктуру побережья, противостоять высадке морского десанта потенциального противника и создаст большие проблемы для России.

«Россия уже психует — она просто физически не сможет подойти к нашему берегу и провести морскую десантную или наступательную операцию», — убежден Жданов.

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Армия , Оружие , Олег Жданов
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