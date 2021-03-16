Сестра Ким Чен Ына запретила учения НАТО рядом с КНДР

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР , или как её ещё порой называют "Принцесса Севера-тян", заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи , потребовала прекратить проведение совместных военных учений США и Южной Кореи, и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить Штаты спокойного сна на ближайшие четыре года.

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По словам сестры Ким Чен Ына, новая администрация США изо всех сил старается, чтобы в КНДР «запахло порохом»

Ким Ё Чжон: «Советую одну вещь новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать».

Так в Пхеньяне расценивают совместные учения Сеула и Вашингтона, которые начались на прошлой неделе. Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом с середины февраля пытается связаться с Пхеньяном по дипломатическим каналам, но все попытки установить контакт ни к чему не привели.

Внучка Великого Ким Ир Сена родилась 26 сентября 1988 года

Известно, что она очень жесткий и принципиальный человек. Не особо склонная к сантиментам. Образованна и настойчива в достижении поставленых для себя целей.

Училась она, как и остальные Кимы-младшие в Швейцарии. Также Чжон окончила северокорейский военный университет по специальности "компьютерные науки". Говорят, Чжон также занималась балетом и учила немецкий. Папа Ким Чен Ир в единственной дочке души не чаял, называл её принцессой и нарадоваться не мог на живом интересе Чжон к политике.

Ким Ё Чжон является первым заместителем директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи, она всегда сопровождает брата во время всех официальных визитов. Не исключено, что именно она оказывает на брата большое влияние при принятии политических решений.

Чжон всегда можно заметить прячущейся от камер и приглядывающей за Лидером Северной Кореи из-за угла во время официальных встреч Ына.