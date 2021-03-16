Военные сообщили о конфликте властей ДНР и ЛНР

«Люди в Донецкой области считают, что они круче, чем луганские. На фоне этого между главами ДНР и ЛНР могут возникать противоречия», — рассказал Козинчук. Он уверен, что власти ДНР не уважают коллег из Луганска, из-за чего конфликт между главами республик нарастает.