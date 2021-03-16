Военные сообщили о конфликте властей ДНР и ЛНР

Между властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик усиливается конфликт из-за взаимоотношений местных политиков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал боец украинского батальона МВД специального назначения «Киевщина», военный психолог Андрей Козинчук.
«Люди в Донецкой области считают, что они круче, чем луганские. На фоне этого между главами ДНР и ЛНР могут возникать противоречия», — рассказал Козинчук. Он уверен, что власти ДНР не уважают коллег из Луганска, из-за чего конфликт между главами республик нарастает.
Военный эксперт, полковник запаса РФ Александр Жилин в разговоре с URA.RU выразил уверенность, что конфликт между властями самопровозглашенных республик проходит из-за корыстных побуждений глав республик. «У власти в ДНР и ЛНР стоят торгаши. Они обогащаются за счет своего положения», — высказал мнение Жилин.
Он считает, что главы Донецка и Луганска развивают «серые» экономические схемы на территории Донбасса. « [В Донбассе] все держится на «серых схемах», контрабанде угля», — добавил Жилин.
Получить комментарий у министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего URA.RU не удалось. Он сослался на занятость. Глава ДНР Денис Пушилин не ответил на звонок URA.RU.
Ранее директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт», украинский политолог Вячеслав Ковтун рассказал, что ополченцы Донбасса сдадутся, если Украина предложит им комфортную жизнь. Он подчеркнул, что войска республик устали от войны.