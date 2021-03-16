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Москва

Разведка сообщила о переброске в Донбасс десятков танков 

Lenta.ru 21 минуту назад
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на официальном сайте управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Согласно данным разведки, Украина разместила в общей сложности 33 единицы военной техники и вооружения близ жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса: один БТР-70 у населенного пункта Новобахмутовка, а также два ЗРК «Оса» и танк Т-72 у населенного пункта Сухая Балка.
Кроме того, дополнительная техника была переброшена к железнодорожным станциям региона. В частности, в Артемовск, который располагается к северу от Горловки, направили два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и 22 танка Т-64, а в село Зачатовка — пять самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация».
Стрелков заявил о перебрасываемых в Донбасс танках
15 марта «Страна.ua» со ссылкой на источники на передовой сообщала, что действующие подразделения украинских войск в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Отмечалось, что противники вернулись на позиции, которые занимали до разведения войск. Сейчас расстояние между ними — 400-700 метров.
27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.
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Армия , Видео , ОБСЕ , Артемовск , Горловка , Киев , Красноярский Край
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