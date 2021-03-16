На Украине ужесточат наказание для уклонистов

На Украине вырос размер взятки за возможность уклониться от службы в армии, пишут местные СМИ, и связано это с грядущим ужесточением призыва на службу. Киев готовится к принятию нового закона, по которому существенно увеличиваются штрафы для уклонистов, а также меняются требования к резервистам.

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Украинское издание «Страна» обратило внимание на существенно увеличившиеся расценки на уклонение от службы в армии. Главным способом для того, чтобы «откосить», остаются «белые» билеты по состоянию здоровья.

Как рассказала одна из собеседниц издания из Одессы, за признание ее сына негодным к службе она отдала в военкомате $2 тыс. После получения инструкций не самым простым способом молодой человек явился на медкомиссию, где врач после беглого осмотра выдал заключение о наличии заболевания сердца.

Ее землячка рассказала изданию о выплате $3 тыс. за заключение о заболевании кишечного тракта и проблемах с сосудами.

Согласно данным издания, сегодня, чтобы призывника «не нашли» на работе или по месту проживания во время проверки, нужно заплатить от 1 тыс. гривен (около 2640 рублей) до $100. Отсрочка на полгода по семейным обстоятельствам стоит $300-500, на год из-за болезни – от $500, а за полное освобождение от службы по медицинским причинам призывнику нужно заплатить $2-3 тыс.

Как указали в издании, в сравнении с 2018 годом взятки за уклонение от службы в текущем году увеличились почти на $1 тыс.

Источник «Страны», ранее служивший в одном из киевских военкоматов на посту заместителя военкома, объяснил увеличение размеров взяток постоянными срывами ежегодных призывов в армию, недобором призывников срочной службы и проверками райвоенкоматов по неудовлетворительным итогам призывных кампаний.

При этом сами журналисты обратили внимание, что увеличение тарифов на «откос» от армии произошло на фоне принятия закона 3553, внесенного весной прошлого года президентом Украины Владимиром Зеленским . Документ прошел первое чтение, а теперь выносится на второе. Он предполагает повышение штрафов за уклонение от службы в шесть-семь раз. К тому же предлагает добавить год к уголовной ответственности за уклонение — с двух до трех лет лишения свободы.

Помимо этого, законопроект предполагает обязательное наличие военного билета при трудоустройстве.

Резервистов хотят призывать на сборы указом президента и отправлять на полгода либо на учения, либо в зону боевых действий.

Полицейские, согласно этому закону, начнут ловить призывников буквально на улицах: сотрудники органов правопорядка смогут доставлять их в военкомат по запросу военкома, который будет передавать МВД списки тех, кого нужно привести на медкомиссию или для сверки документов.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в связи с такой ситуацией вспомнил, что в 2014 году многие молодые люди рвались на войну в Донбассе, у украинских властей была проблема с «утилизацией» этих активистов. Как отметил эксперт, их, «несильно обстрелянных», отправляли в зону боевых действий, где многие из них погибли.

«Сейчас выросло новое поколение мальчишек, которым тогда было 11-12 лет, сейчас они призывного возраста. Обострение в Донбассе и в целом проблемы в этом регионе Украины будут до тех пор, пока поколения украинских турбопатриотов будут продолжать расти в непогрешимой вере своей правоты. Тогда их просто нужно будет регулярно «утилизировать» с выгодой для власти. Если власть этого делать не будет, то рано или поздно эти ребята возьмут и свернут эту власть, потому что она будет недостаточно патриотична, на их взгляд», — объяснил «Газете.Ru» специалист.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин , комментируя активизацию призыва на Украине, отметил, что сейчас Зеленский и его команда создают предпосылки на тот случай, если «начальство прикажет обострить ситуацию» в Донбассе.

При этом он отметил, что текущую ситуацию не стоит связывать с безусловным падением доверия к украинской армии и ее популярности.

К слову, такую активную милитаризацию при администрации Зеленского едва ли можно назвать неожиданной, так как некоторые шаги на пути к этому были сделаны и ранее. В частности, в середине января прошлого года украинский лидер подписал указ, по которому возраст призыва в армию в 2020 году был снижен с 20 до 18 лет. В соответствии с законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 1992 года, на срочную военную службу в мирное время призываются граждане, которым ко дню отправления в часть уже исполнилось 18 лет. Но с 2015 года указами президента на военную службу призывались молодые люди от 20 лет и старше.

Сам Зеленский обещал «делами» приближать ВС Украины к стандартам альянса. Об этом он говорил в начале декабря 2019 года. «Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины», — говорил он на встрече с украинскими военными в Донбассе.

Незадолго до этого бывший тогда украинским министром обороны Андрей Загороднюк сообщал о намерении правительства отменить призыв в армию и сформировать профессиональную армию по стандартам НАТО

Но фактически эти обещания так и остались обещаниями. Как обратил внимание Олег Бондаренко, шаги украинской власти по активизации призыва в армию не соответствуют линии НАТО, в большинстве стран-членов альянса призывной службы уже давно нет, а есть только добровольная.