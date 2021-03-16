В Бурятии прошли учения сапёров ВВО

В Бурятии
прошли учения сапёров Восточного военного округа. Об этом сообщает ОТР
.
В ходе занятий военные инженеры отработали порядок действий по предотвращению ледовых заторов и защите гидросооружений.
К весеннему половодью в ВВО подготовлено более 150 противопаводковых групп, 30 сапёрных и 50 артиллерийских подразделений. Возможно также использование вертолётов Ми-8.
Всего для борьбы с паводками на реках на востоке страны армия может привлечь более 1200 военнослужащих.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня»
, в феврале в Южном военном округе прошли учения частей и подразделений ракетных войск и артиллерии.