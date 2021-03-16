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Москва

Лондон расширит свой ядерный арсенал 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Лондон расширит свой ядерный арсенал
Фото: Reuters
Лондон расширит свой ядерный арсенал. На такой шаг британское правительство пошло после публикации обзора по безопасности, обороне и внешней политике премьер-министра Бориса Джонсона.
Ещё в 2010 году Соединённое Королевство ограничило свой ядерный арсенал 180 боеголовками. В их числе межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.
В будущем их количество увеличится до 260. Борис Джонсон аргументирует такой шаг тем, что изменилась концепция глобальной безопасности. Кроме того, британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе.
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Армия , Борис Джонсон , Великобритания , Япония
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