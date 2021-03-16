Лондон расширит свой ядерный арсенал. На такой шаг британское правительство пошло после публикации обзора по безопасности, обороне и внешней политике премьер-министра Бориса Джонсона

Ещё в 2010 году Соединённое Королевство ограничило свой ядерный арсенал 180 боеголовками. В их числе межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

В будущем их количество увеличится до 260. Борис Джонсон аргументирует такой шаг тем, что изменилась концепция глобальной безопасности. Кроме того, британское правительство рассчитывает к 2030 году получить возможность отслеживать, защищать и отстаивать интересы страны в космосе.