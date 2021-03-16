Израиль испытал систему ПРО «Железный купол»

Израиле успешно завершили серию испытаний модернизированной системы противовоздушной обороны «Железный купол», сообщила пресс-служба минобороны страны.

«Серия испытаний… «Железного купола» продемонстрировала значительное обновление технологических возможностей системы. «Железный купол» был испытан в сложных условиях, успешно перехватил и уничтожил цели, имитирующие возникающие комплексные угрозы, включая одновременный перехват нескольких БПЛА, а также массированный ракетный залп», — приводит РИА «Новости» сообщение минобороны.

Серия испытаний проходила на одном из полигонов на юге Израиля с участием боевых истребителей ВВС США. Новая модификация системы «Железный купол» будет поставлена на вооружение израильских ВВС и ВМС.

В феврале организация по противоракетной обороне Израиля и управление исследований и разработок министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы «Железный купол».

В январе сообщалось , что Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол».

Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними.

Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет.