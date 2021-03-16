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Москва

Британия признала Россию «наиболее острой прямой угрозой» 

News.ru 13 минут назад
Британия признала Россию «наиболее острой прямой угрозой»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Британия признала Россию наиболее актуальной угрозой для национальной безопасности и собирается активно противостоять угрозам со стороны Москвы. Об этом сказано в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны, рассчитанном до 2030 года.
В тексте британской оборонной стратегии 111 страниц, при этом РФ там упоминается 14 раз, а Китай — 29 раз. Авторы обзора подчёркивают, что Москва несёт «наиболее острую и прямую угрозу Великобритании». При этом утверждается, что российская сторона будет только наращивать активность в соседних европейских странах.

НАТО останется основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия остается наиболее актуальной угрозой нашей безопасности, — говорится в документе, цитату из которого приводит ТАСС.

Великобритания вместе с партнёрами по Североатлантическому альянсу намерена «отражать ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности, особенно исходящие со стороны России». Кроме того, из-за увеличения количества «технологических и доктринальных угроз» от некоторых стран, Лондон намерен увеличить ядерный потенциал Британии на 40% и довести общее число боеголовок со 180 до 260.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о планах британских властей увеличить ядерный потенциал. По его словам, конфронтационный настрой Лондона вызывает сожаление, но Кремль даст развёрнутый комментарий после того, как оборонная стратегия дож
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Комментарии 5
Армия , Дмитрий Песков , НАТО , ИТАР-ТАСС
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