Корабли НАТО испугал маршрут Севморпути из-за России

НАТО боится отправлять свои корабли по маршруту Северного морского пути из-за действий России . Об этом сообщает InsideOver

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Итальянское издание указало на растущую привлекательность Северного морского пути как зоны ведения экономической деятельности, потому что тот представляет собой кратчайший маршрут по доставке грузов из Азии в Европу.

На этом фоне Россия предпринимает меры для защиты своих интересов в Арктике. Особое внимание уделяется модернизации Северного флота. Его организация, оснащенность и обученность заметно выросли за последние годы. Также Россия модернизирует и усиливает оборону военно-морских баз и аэродромов на арктической границе, развертывает на севере дополнительные военные формирования.

«Модернизация Россией Северного флота лишила США и их союзников возможности проводить так называемые операции по свободному судоходству по маршруту Северного морского пути. Американцы боятся рисковать и отправлять туда свои корабли», — пишет InsideOver.

В январе, как сообщал «Рамблер», около тысячи морских пехотинцев США в рамках ротации перебазировались из Северной Каролины в Норвегию с задачей отработать взаимодействие с коллегами по НАТО и научиться вести боевые действия в условиях Арктики.