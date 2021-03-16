В 2021 году военные расходы стран НАТО выросли почти на 4%, несмотря на пандемию. Об этом заявил выступая с ежегодным отчетом генсек альянса Йенс Столтенберг

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Он подчеркнул, что расходы растут шестой год подряд, в минувшем году сумма превысила один триллион сто миллионов евро.

Не обошлось и без традиционных обвинений в адрес России, которая вместе с Китаем по-прежнему угроза номер один для североатлантического альянса.