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Военные расходы стран НАТО выросли почти на 4%

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
В 2021 году военные расходы стран НАТО выросли почти на 4%, несмотря на пандемию. Об этом заявил выступая с ежегодным отчетом генсек альянса Йенс Столтенберг.
Военные расходы стран НАТО выросли почти на 4%
Фото: ReutersReuters
Он подчеркнул, что расходы растут шестой год подряд, в минувшем году сумма превысила один триллион сто миллионов евро.
Не обошлось и без традиционных обвинений в адрес России, которая вместе с Китаем по-прежнему угроза номер один для североатлантического альянса.
В Латвии накануне стартовали военные учения НАТО «Хрустальная стрела». В маневрах участвуют порядка тысячи семьсот солдат из 13 стран блока, в том числе США, Италии, Германии и прибалтийских республик.
Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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