Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Госдума поддерживает повышение штрафов для «уклонистов» 

Российская Газета и ещё 8 11 минут назад
Госдума поддержала повышение штрафов для «уклонистов»
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы на заседании приняли в первом чтении законопроект о многократном увеличении административных штрафов за нарушения в сфере воинского учета, в том числе для уклоняющихся от призыва.
Для граждан, которые уклоняются от медосвидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке на воинский учет, предлагается ввести штраф от 1 тысяч до 5 тысяч рублей. Сейчас за это грозит штраф от 100 до 500 рублей.
Аналогичное повышение предлагается установить за порчу повестки или военного билета, а также за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины и для постановки на учет в установленные сроки.
Документ среди прочего увеличивает штрафы для руководителей организаций, а также должностных лиц органа местного самоуправления, ответственных за воинский учет, которые в установленный срок не предоставили в военкомат списки граждан, которые должны вставать на учет впервые. Сейчас за такое нарушение грозит штраф от 300 рублей до 1 тысячи рублей, в законопроекте он увеличен — от 3 тысяч до 10 тысяч руб. Аналогичные санкции предлагается ввести для ответственных лиц, которые не сообщили в военкомат о принятии на работу, учебу или об увольнении, отчислении граждан, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете.
Видео дня. Альбина Джанабаева родит Валерию Меладзе третьего ребенка
Российская Газета: последние новости
Фрегат НАТО зашел в Черное море Фрегат НАТО зашел в Черное море NI назвал истребитель Су-27 худшим кошмаром НАТО NI назвал истребитель Су-27 худшим кошмаром НАТО В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией В Британии предсказали поражение своей армии в танковом сражении с Россией
Комментарии
Армия , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выставку самодельных роботов из «Звездных войн» сняли на видео
03:16
Выставку самодельных роботов из «Звездных войн» сняли на видео
В мире Наука и техника
Водитель Volkswagen снес киоск «Роспечати» в Орске и попал на видео
01:00
Водитель Volkswagen снес киоск «Роспечати» в Орске и попал на видео
Происшествия
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
00:56
Автомобиль въехал в автобус и сбил людей в Москве
Происшествия Новости Москвы
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
00:20
Подростки сожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане
Происшествия Пожары
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
00:20
Медведь гонялся за прохожим по улице в российском городе
Происшествия
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
00:51
«Отомстить за братьев»: боевик готовил взрыв в ТЦ
Происшествия Криминал
Мощный взрыв прогремел в США
00:54
Мощный взрыв прогремел в США
Происшествия США
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
00:55
Детей высадили из автобуса в метель в воспитательных целях
Происшествия
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
01:07
Мужчина расстрелял людей в трех СПА-салонах
Происшествия В мире
Лавина снега сошла с крыши дома вместе с рабочими
00:22
Лавина снега сошла с крыши дома вместе с рабочими
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение