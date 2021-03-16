Россия и Белоруссия создадут центры подготовки войск

Фото: Виктор Толочко / РИА НовостиВиктор Толочко / РИА Новости
В Белоруссии планируется создать центр подготовки ВВС и войск ПВО. Там будут готовить экипажи Су-30СМ и обучать белорусских специалистов работе на зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении России.
В России планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки Сухопутных войск. Кроме того, идет речь о формировании в Калининградской области центра на базе Балтийского флота.
«Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А, — пояснили в Минобороны республики. — Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов».
Ранее министр обороны Белоруссии поблагодарил
Россию за помощь в гибридной войне.