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В Ираке обстреляли военную базу, где размещены войска США

ТАССиещё 1
1 час назад
База ВС Ирака, на которой размещаются американские войска, подверглась в понедельник вечером ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.
Базу с военными США обстреляли в Ираке
Фото: ReutersReuters
По его информации, по меньшей мере пять ракет типа "Катюша" упали на окраине авиабазы Баляд в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада.
Отмечается, что ракеты разорвались на пустыре, жертв и разрушений нет.
Армия,Ирак,Соединенные Штаты,
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