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В Азербайджане проходят крупные армейские учения

Инфо 24
1 час назад
В Азербайджане завершился первый день крупных оперативно-тактических учений для разных родов войск. Это первые военные учения, которые проходят в стране после окончания 44-дневной войны за Карабах.
В Азербайджане начались крупные армейские учения
Фото: Минобороны АзербайджанаМинобороны Азербайджана
По данным Минобороны Азербайджана, учения проводятся в соответствие с заранее утвержденным планом. Они начались 15 марта и должны продлиться до 18 марта включительно.
Согласно сценарию учений, ракетные и артиллерийские подразделения покинули дислокации по тревоге и скрытно переместились по назначенному маршруту в районы предназначения в сжатые сроки. Маршруты следования колонн в район учений сопровождаются с земли и с воздуха.
Место проведения учений Минобороны Азербайджана не раскрывают, однако ранее сообщалось, что занятия будут "проходить в горно-лесистой местности со сложным рельефом".
Это позволит войскам отработать опыт войны за Карабах 2020 года в условиях, приближенных к условиям реальных боевых операций, проводившихся в течение 44 дней военных действий.
Задачи войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления, а все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.
К учениям привлечены порядка 10 тысяч военных, около 100 единиц бронетехники, до 200 ракетных установок, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации и беспилотные летательные аппараты.
Основная задача учений — отработка контртеррористических операций против незаконных вооруженных формирований и диверсионных отрядов.
Армия,Министерство обороны,Азербайджан,
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