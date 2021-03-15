В Азербайджане начались крупные армейские учения

Азербайджане завершился первый день крупных оперативно-тактических учений для разных родов войск. Это первые военные учения, которые проходят в стране после окончания 44-дневной войны за Карабах.

Фото: Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана

По данным Минобороны Азербайджана, учения проводятся в соответствие с заранее утвержденным планом. Они начались 15 марта и должны продлиться до 18 марта включительно.

Согласно сценарию учений, ракетные и артиллерийские подразделения покинули дислокации по тревоге и скрытно переместились по назначенному маршруту в районы предназначения в сжатые сроки. Маршруты следования колонн в район учений сопровождаются с земли и с воздуха.

Место проведения учений Минобороны Азербайджана не раскрывают, однако ранее сообщалось, что занятия будут "проходить в горно-лесистой местности со сложным рельефом".

Это позволит войскам отработать опыт войны за Карабах 2020 года в условиях, приближенных к условиям реальных боевых операций, проводившихся в течение 44 дней военных действий.

Задачи войск отрабатываются на картах в полевых пунктах управления, а все перемещения личного состава и военной техники регулируются комендантской службой.

К учениям привлечены порядка 10 тысяч военных, около 100 единиц бронетехники, до 200 ракетных установок, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации и беспилотные летательные аппараты.