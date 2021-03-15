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Пентагон признал поражение в борьбе за гендерно-нейтральную армию 

ИА Regnum 17 минут назад
Пентагон признал поражение в борьбе за гендерно-нейтральную армию
Фото: Reuters
Военное ведомство США не смогло реализовать идею гендерно-нейтральной армии, не делающей никаких различий между мужчинами и женщинами, сообщают 15 марта американские СМИ.
По итогам тестирования нового порядка сдачи нормативов физподготовки. в рамках которого были отменены различия между военнослужащими разного пола, «неожиданно» выяснилось, что 65% женщин-военнослужащих не выдержали стандартных армейских физических нагрузок.
В частности, нормативы по бегу на разные дистанции женщины смогли сдать, но отжимания и становую тягу не смогли одолеть по банальным физиологическим причинам.
В результате Пентагон был вынужден признать законы природы и заявил о готовности поменять свои взгляды на нормативы физподготовки для мужчин и женщин.
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Армия , Пентагон , США
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