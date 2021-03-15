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Истребители МиГ-35 переданы в войска

Российская Газета
37 минут назад
ВКС России получили многофункциональные истребители МиГ-35С. Сообщение об этом опубликовала "Красная звезда" в инфографике "Вооруженные силы РФ за неделю". Самолеты переданы военным в рамках гособоронзаказа, уточняет издание.
Истребители МиГ-35 передали в войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Индекс "С" в названии самолета означает "серийный". Производство МиГ-35 в этом качестве началось в 2019 году. Тогда же, по словам главы горпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, был подписан первый контракт с Минобороны на партию из шести машин. Государственные испытания истребителя планируется завершить в 2021 году.
Несмотря на то, что МиГ-35 является развитием семейства МиГ-29, в его конструкции использован ряд технологий пятого поколения: сниженная радиолокационная заметность, РЛС с активной фазированной антенной, возможность использовать существующие и перспективные средства поражения. Также к преимуществам самолета относят нашлемную систему целеуказания, двигатели с увеличенной тягой и возможность выполнять роль летающего танкера. При этом истребитель остался прост в обслуживании и сохранил способность работать с грунтовых аэродромов
Армия,Министерство обороны,Россия,
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