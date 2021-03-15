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Москва

СМИ: войска Украины в Донбассе привели в полную боевую готовность 

News.ru 39 минут назад
Украинским СМИ стало известно, что ВСУ готовятся к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Расстояние между противоборствующими сторонами составляет уже около 400-700 метров.

Перемирие по факту закончилось ещё в конце января. Наши разведчики зашли на старые позиции, которые мы оставили ещё в 2020 году в рамках разведения войск. Соответственно, сепары тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. Ситуация как в 2018 году — между позициями от 400 до 700 метров, — рассказал «Стране.ua» офицер действующего подразделения в зоне проведения операции объединённых сил (ООС).

Он уточнил, что во всех действующих подразделениях сейчас наблюдается готовность номер один. На передовую прибыли прикомандированные бойцы из других подразделений, идут проверки укомплектованности боеприпасами, тщательно проверяется снабжение топливом, обмундированием и питанием.
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Сейчас на стороне ВСУ есть серьёзное преимущество. Личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже, — добавил источник издания.
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Армия , Видео
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