Ополченцев Донбасса попросили поминать Христа

Военнослужащие вооруженных сил самопровозглашенных республик Донбасса должны носить нательные кресты, не материться и поминать Иисуса Христа перед каждым выстрелом. Соответствующее обращение было опубликовано во «ВКонтакте» бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова

В первой половине дня Стрелков опубликовал сводку по ситуации в ДНР. Согласно ей, вчера во второй половине дня Вооруженные силы Украины сбросили самодельное взрывное устройство в районе населенного пункта Ленинское и обстреляли поселок шахты имени Гагарина из ручного противотанкового гранатомета.

«Уважаемый Игорь, православные молятся за Донбасс! Просьба — передайте бойцам мольбу православных, чтобы кресты на себе носили, не матерились, а перед каждым выстрелом говорили: "Христос воскресе!". Сослаться можете на слова священника Николая Кравченко, бывшего в прошлом в легендарном "Чукче-снайпере". Он на собственном опыте узнал, что такое бой с молитвой. Спаси, господь, Донбасс и всех нас!» — написал в комментариях пользователь Кетхен Кики.

3 марта, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления народной милиции ДНР сообщили, что в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника.