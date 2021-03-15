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Британцы признали бессилие перед российскими танками

Павел Тиунов
1 час назад
В реальном бою британские бронетанковые соединения будут уничтожены российскими танками, заявили члены оборонного комитета парламента Великобритании. По их мнению, вооружение британских солдат устарело, а правительство делает недостаточно для своевременной модернизации национальной армии, сообщает издание The Telegraph UK.
Британцы признали бессилие перед российскими танками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Громкое заявление сделали члены комитета Палаты общин по вопросам обороны. Они представили доклад под названием «Устаревший и слабый», в котором указано, что в течение нескольких следующих лет у бронетанковых подразделений Соединенного Королевства нет шансов на победу в случае столкновения с «серьезным равным противником» (например, с Россией). По словам парламентариев, британские солдаты являются «одними из лучших в мире», но вынуждены использовать «устаревающую» или «уже устаревшую технику», возраст которой превышает 30 лет.
«У них (боевых машин) очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и хронически не получают достаточной поддержки с воздуха», - говорится в докладе.
Причины сложившейся ситуации представители оборонного комитета видят в «бюрократических проволочках нерешительности военного командования, неэффективном распределении финансов». Они подчеркнули, что Великобритания должна вернуть себе былой «авторитет», сделав вклад в политику сдерживания, которой придерживается НАТО. Парламентарии подчеркнули, что на формирование только одного боеспособного бронетанкового соединения может уйти не менее четырех лет, а гарантий его конкурентоспособности всё равно не будет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик издания National Interest Марк Эпископос заявил, что новая версия российского танка Т-90 «смертоноснее» своих предшественников. Речь о танке Т-90М «Прорыв», который за выдающиеся боевые характеристики журналист назвал «монстром». Эпископос подчеркнул, что Т-90М оснащён новой системой управления огнём, комплексом динамичной защиты «Реликт», улучшенной пушкой и более мощным двигателем. По его словам, российский танк после модернизации стал более опасным, «быстрым» и «живучим». По данным издания, в Минобороны РФ планируют полностью перевести танковые войска на Т-90М к середине 2020-х годов. При этом Эпископос напомнил, что российские военные инженеры завершают реализацию еще более амбициозного и уникального проекта – танка Т-14 «Армата».
Армия,Министерство обороны,Парламент Великобритании,НАТО,Соединенное Королевство,
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