Британцы признали бессилие перед российскими танками

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитик издания National Interest Марк Эпископос заявил, что новая версия российского танка Т-90 «смертоноснее» своих предшественников. Речь о танке Т-90М «Прорыв», который за выдающиеся боевые характеристики журналист назвал «монстром». Эпископос подчеркнул, что Т-90М оснащён новой системой управления огнём, комплексом динамичной защиты «Реликт», улучшенной пушкой и более мощным двигателем. По его словам, российский танк после модернизации стал более опасным, «быстрым» и «живучим». По данным издания, в Минобороны РФ
планируют полностью перевести танковые войска на Т-90М к середине 2020-х годов. При этом Эпископос напомнил, что российские военные инженеры завершают реализацию еще более амбициозного и уникального проекта – танка Т-14 «Армата».