Британцы признали бессилие перед российскими танками

Громкое заявление сделали члены комитета Палаты общин по вопросам обороны. Они представили доклад под названием «Устаревший и слабый», в котором указано, что в течение нескольких следующих лет у бронетанковых подразделений Соединенного Королевства нет шансов на победу в случае столкновения с «серьезным равным противником» (например, с Россией). По словам парламентариев, британские солдаты являются «одними из лучших в мире», но вынуждены использовать «устаревающую» или «уже устаревшую технику», возраст которой превышает 30 лет.