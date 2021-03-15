В российской армии выбрали самую красивую девушку

Отмечается, что Толстова проходит службу в Бологовском ракетном соединении. Она одержала победу по итогам электронного голосования.

По данным ведомства, девушка шесть лет посвятила Вооруженным силам. Она занимается спортом, обладает первым разрядом по легкой атлетике.