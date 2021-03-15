В ходе учений, получивших кодовое обозначение AsterX, а так, напомним, был назван первый французский спутник земли, запущенный в 1965 году, отрабатывались действия в условиях гипотетической кризисной ситуации. По легенде некая вражеская держава, обладающая серьезным потенциалом, вошла в конфликт со страной-союзницей Франции. Столкновение происходило в космосе на протяжении нескольких дней, а перед 60 французскими офицерами была поставлена задача не только отслеживать ход событий, но и всячески противостоять противнику. Понятно, что подробности AsterX разглашению не подлежат. Правда, стало известно, что в ходе учений были задействованы порядка двух десятков диспозиций и ситуативных вариантов. Как заявил по завершению учений глава Космического командования генерал Мишель Фридлинг, "они стали настоящим стресс-тестом для вооруженных сил Франции". Немаловажная деталь: во французских учениях приняли участие союзники по НАТО
из Космических сил США и Германского центра авиации и космонавтики.