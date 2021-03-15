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NYT: Власти занижают данные по количеству военных США в Афганистане 

Российская Газета 13 минут назад
Данные по количеству военных США в Афганистане занижают
Фото: РИА Новости
На территории Афганистана сейчас находятся почти 3,5 тысячи американских военных, а Вашингтон называют совсем другую цифру, занижая данные на тысячу человек. Об этом пишет газета The New York Times.
Возможно, американских военных в Афганистане еще больше. Информация о присутствии сил США во многих государствах засекречена. В Пентагоне заявили, что журналисты печатного издания все придумали.
Напомним, в феврале прошлого года Белый дома и движение "Талибан" (запрещено в России) подписали мирное соглашение. И Соединенные Штаты пообещали вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.
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Армия , В мире , Пентагон , Талибан , New York Times , Афганистан , США
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