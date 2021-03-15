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Военный эксперт рассказал о «могиле» американского F-35 

Ferra.ru и ещё 1 5 часов назад
Военный эксперт рассказал о «могиле» американского F-35
Фото: Ferra.ru
Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал о «могиле» американского истребителя F-35 Lightning II. По его словам, ни США, ни Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция «не готовы возложить цветы» на неё.
При этом сам Леонков отметил, что у проекта истребителя имеется сразу несколько серьёзных проблем, пишет Звезда. В их числе можно отметить то, что стелс-технология «на самом деле относится не к технической категории, а к бюджетно-финансовой». Так, каждый F-35 стоит около 100 млн А это значит, что вся программа закупок тянет примерно на 1,5 трлн долларов.
При этом, по мнению специалиста, используемая в самолёте стелс-технология оказалась бесполезной, так как не способна обмануть радиолокационные станции, работающие в L-диапазоне частот и в миллиметровом диапазоне.
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Армия , Алексей Леонков , Австралия , Дания , Италия , Канада , Нидерланды , Норвегия , США , Великобритания , Турция
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