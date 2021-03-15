Военный эксперт рассказал о «могиле» американского F-35 

При этом сам Леонков отметил, что у проекта истребителя имеется сразу несколько серьёзных проблем, пишет Звезда. В их числе можно отметить то, что стелс-технология «на самом деле относится не к технической категории, а к бюджетно-финансовой». Так, каждый F-35 стоит около 100 млн А это значит, что вся программа закупок тянет примерно на 1,5 трлн долларов.

При этом, по мнению специалиста, используемая в самолёте стелс-технология оказалась бесполезной, так как не способна обмануть радиолокационные станции, работающие в L-диапазоне частот и в миллиметровом диапазоне.