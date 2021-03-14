В ЛНР призвали украинских солдат к саботажу приказов

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики призвала сотрудников украинских силовых ведомств и военнослужащих не выполнять приказы командования об обстреле территории ЛНР.

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Ранее в республике заявили, что за последнюю неделю произошло девять обстрелов. Один сотрудник Народной милиции был ранен. В ответ бойцы республики уничтожили огневые позиции, с которых вёлся огонь с украинской стороны.

Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей республики с целью сохранения своих жизней и здоровья, — цитирует официального представителя Минобороны ЛНР Якова Осадчего РИА Новости.

Осадчий также заявил, что разведка ЛНР продолжает фиксировать факты сокрытия потерь в 92-й бригаде ВСУ. В частности, Киев скрыл факт удара по своим позициям, нанесённого 10 марта, в результате которого трое военнослужащих получили тяжёлые ранения.

Как мы заявляли 10 марта, с целью недопущения жертв среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населённого пункта Катериновка из разрешенного Минскими соглашениями вооружения, — напомнил представитель Минобороны ЛНР.