В ЛНР призвали украинских солдат к саботажу приказов

Мы в очередной раз призываем украинских солдат отказаться от выполнения преступных приказов и прекратить обстрелы территории нашей республики с целью сохранения своих жизней и здоровья, — цитирует официального представителя Минобороны ЛНР Якова Осадчего РИА Новости.
Как мы заявляли 10 марта, с целью недопущения жертв среди мирного населения защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населённого пункта Катериновка из разрешенного Минскими соглашениями вооружения, — напомнил представитель Минобороны ЛНР.