У британских танков нашли критические изъяны

Британский основной боевой танк (ОБТ) «Челленджер-2» в нынешнем имеет несколько критических изъянов. От них невозможно избавиться в рамках сегодняшней платформы. Например, устаревшее орудие малоэффективно против других современных ОБТ, однако заменить «Челленджер» нечем, поэтому Лондон планируют «паллиативные» мероприятия модернизации, считает военный эксперт, главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский

Эти недостатки невозможно изжить в рамках нынешней платформы. Но заменить его нечем, поэтому британцы планируют паллиативные мероприятия модернизации, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что если ОБТ оборудован устаревшим нарезным орудием калибра 120 миллиметров, позволяющим применить боеприпасы с недостаточным воздействием на сильно защищённые цели. В данном аспекте «Челленджер-2» проиграет не только российским гладкоствольным пушкам калибра 125 миллиметров, способным применять управляемые снаряды, но и большинству иностранных аналогов. По его словам, ещё одной проблемой танка является устаревшая система управления огнем, в которой, например, отсутствует привычный обычный для современных ОБТ автомат сопровождения цели, пишет РИА Новости.

Накануне бывший глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Даннат критически отозвался о состоянии армии государства. Он заявил, что из-за действий правительства армия оказалась негодной к боевым действиям. По его словам, Минобороны страны тратит огромные деньги на истребители F-35B — каждая машина стоит более $100 млн Он указал на США, которые предпочитают искать дешёвые замены. И подобные затраты, уверен Даннат, крайне негативно сказываются на армии.