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Почти 390 тысяч российских военнослужащих привиты вакциной "Спутник V"

Газета.Ruиещё 9
2 часа назад
Более трети или 389 тыс. российских военнослужащих привиты первым компонентом вакцины «Спутник V», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
390 тыс. российских военных привились "Спутником V"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вакцинация от короновируса проходит в армии на добровольной основе. Одними из первых испытателей вакцины «Спутник V» стали военнослужащие, военные медики также принимали активное участие в разработке препарата. С началом вакцинации, планировалось привить до 400 тыс военнослужащих.
По информации военного министерства, за все время пандемии COVID-19 переболели 31729 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 578 военнослужащих, 31 курсанта и 199 гражданских специалистов. За прошедшие сутки выздоровел 41 военнослужащий.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах отмечен самый низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в России.
Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Интерфакс,
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