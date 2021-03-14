390 тыс. российских военных привились "Спутником V"

Вакцинация от короновируса проходит в армии на добровольной основе. Одними из первых испытателей вакцины «Спутник V» стали военнослужащие, военные медики также принимали активное участие в разработке препарата. С началом вакцинации, планировалось привить до 400 тыс военнослужащих.

По информации военного министерства, за все время пандемии COVID-19 переболели 31729 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 578 военнослужащих, 31 курсанта и 199 гражданских специалистов. За прошедшие сутки выздоровел 41 военнослужащий.