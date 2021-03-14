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Военные ЛНР сбили украинский беспилотник 

Lenta.ru 1 час назад
Военные ЛНР сбили украинский беспилотник
Фото: РИА Новости
Военные Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, с помощью которого украинские военнослужащие корректировали огонь по поселку Молодежное, рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Об этом сообщило агентство «Луганскинформцентр».
По словам Филипоненко, украинские силовики в субботу, 13 марта, обстреляли район Молодежного, выпустив шесть мин из минометов калибра 82 мм. Летательный аппарат был обнаружен и «в результате подавления каналов управления и навигации потерпел крушение над позициями ВСУ».
Офицер пресс-службы добавил, что «невозможность ведения воздушной разведки и корректировки огня по гражданской инфраструктуре населенного пункта Молодежное вынудили противника прекратить стрельбу».
12 марта Военнослужащие ВСУ обстреляли из гранатометов три населенных пункта на юге ДНР. Под огнем оказались села Новоласпа, Ленинское и Коминтерново. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.
10 марта стало известно о столкновениях между военнослужащими ВСУ и Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в поселке Михайловка (Золотое-5). Режим прекращения огня был нарушен также неподалеку от села Катериновка. Обстрелу подверглись окраины Донецка.
27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Это уже 21-я попытка соблюсти договоренности о прекращении огня.
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Армия , Войска , Иван Филипоненко , ОБСЕ , Волгоградская Область , Донецк , Михайловка
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