8,2 трлн рублей потратит Великобритания на модернизацию армии

Великобритания планирует направить £80 млрд (около $111 млрд, или 8,2 трлн рублей, по актуальному курсу) на модернизацию своих вооружённых сил в ближайшие четыре года. Всего в течение следующих десяти лет власти страны рассчитывают потратить на оборону порядка £200 млрд ($278 млрд, или 20,5 трлн рублей). Деньги будут направлены на модернизацию танков Challenger 2 и приобретение новых боевых фрегатов.

Также власти Великобритании хотят увеличить число имеющихся в арсенале страны ядерных боеголовок и купить партию дронов-камикадзе, сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад британского Минобороны

«Технологии совершенствуются, и об этом следует беспокоиться. У всех, от террористов до иностранных государств, есть современные виды вооружений и дроны», — заявил источник газеты в правительстве Великобритании.

По данным издания, речь идёт о самом масштабном пересмотре оборонной стратегии страны со времён холодной войны. Минобороны планирует не только произвести модернизацию вооружений, но и значительно сократить численность войск, одновременно с этим уделив большее внимание вопросам кибербезопасности и готовности к гибридному противостоянию противнику.

«Чтобы модернизировать войска, кого-то придётся отправить в отставку. Если бы это не делалось, мушкеты до сих пор использовались бы на поле боя», — отметил собеседник The Telegraph.

Помимо прочего, Лондон намерен отказаться от закупки 138 американских истребителей F-35 Lightning II. Вместо этого власти страны закупят лишь 48 таких самолётов на общую сумму £9,1 млрд ($12,6 млрд или 932 млрд рублей) к концу 2025 года, указывает издание.