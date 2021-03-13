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Великобритания потратит 8,2 трлн рублей на модернизацию армии 

Секрет Фирмы 7 часов назад
8,2 трлн рублей потратит Великобритания на модернизацию армии
Фото: Pixabay
Великобритания планирует направить £80 млрд (около $111 млрд, или 8,2 трлн рублей, по актуальному курсу) на модернизацию своих вооружённых сил в ближайшие четыре года. Всего в течение следующих десяти лет власти страны рассчитывают потратить на оборону порядка £200 млрд ($278 млрд, или 20,5 трлн рублей). Деньги будут направлены на модернизацию танков Challenger 2 и приобретение новых боевых фрегатов.
Также власти Великобритании хотят увеличить число имеющихся в арсенале страны ядерных боеголовок и купить партию дронов-камикадзе, сообщает The Telegraph со ссылкой на доклад британского Минобороны.

«Технологии совершенствуются, и об этом следует беспокоиться. У всех, от террористов до иностранных государств, есть современные виды вооружений и дроны», — заявил источник газеты в правительстве Великобритании.

По данным издания, речь идёт о самом масштабном пересмотре оборонной стратегии страны со времён холодной войны. Минобороны планирует не только произвести модернизацию вооружений, но и значительно сократить численность войск, одновременно с этим уделив большее внимание вопросам кибербезопасности и готовности к гибридному противостоянию противнику.

«Чтобы модернизировать войска, кого-то придётся отправить в отставку. Если бы это не делалось, мушкеты до сих пор использовались бы на поле боя», — отметил собеседник The Telegraph.

Помимо прочего, Лондон намерен отказаться от закупки 138 американских истребителей F-35 Lightning II. Вместо этого власти страны закупят лишь 48 таких самолётов на общую сумму £9,1 млрд ($12,6 млрд или 932 млрд рублей) к концу 2025 года, указывает издание.
В январе 2021 года Минобороны США объявило тендер на закупку беспилотников, которые планировалось использовать для доставки боеприпасов на поле боя. Вслед за этим Дональд Трамп подписал указ, запрещающий приобретать дроны у «противников США», в том числе у России.
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Комментарии
Армия , Дональд Трамп , Министерство обороны , Daily Telegraph , Великобритания
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