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Москва

Названа настоящая причина, по которой Украина обстреливает Донбасс 

News.ru 55 минут назад
В ЛНР объяснили обстрелы Донбасса со стороны Украины
Фото: globallookpress.com
Украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет.
Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. И обстрел украинские войска ведут только тогда, когда на линии фронта появляется либо командование, либо иностранные кураторы, заметил милиционер.

Как показали события текущего месяца, существенные обострения начинаются в тот момент, когда зону «операции оккупационных сил» посещают руководители Министерства обороны Украины либо их западные кураторы, — заявил Осадчий РИА Новости.

По его словам, демонстрация боевых действий нужна, потому что «украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием».
Ранее NEWS.ru сообщал, что в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов ВСУ погибли пять военнослужащих. Ещё два человека получили ранения.
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Комментарии 24
Армия , Войска , Яков Осадчий , РИА Новости
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