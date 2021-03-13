В ЛНР объяснили обстрелы Донбасса со стороны Украины

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Украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет.

Поэтому украинская сторона допустила уже десять таких обострений, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий . И обстрел украинские войска ведут только тогда, когда на линии фронта появляется либо командование, либо иностранные кураторы, заметил милиционер.

Как показали события текущего месяца, существенные обострения начинаются в тот момент, когда зону «операции оккупационных сил» посещают руководители Министерства обороны Украины либо их западные кураторы, — заявил Осадчий РИА Новости.

По его словам, демонстрация боевых действий нужна, потому что «украинской армии необходимы новые средства, которые традиционно будут разворованы украинским военным командованием».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов ВСУ погибли пять военнослужащих. Ещё два человека получили ранения.