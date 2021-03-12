Пригожин предложил накормить американских солдат

Внимание предпринимателя привлекла опубликованная американским изданием FrontPage Magazine статья, согласно которой в США военные столкнулись с проблемой некачественного питания. Также ряд СМИ сообщали о том, что солдаты вынуждены выбрасывать обеды, содержащие несъедобные или гнилые ингредиенты.