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Пригожин предложил накормить американских солдат

РИА Новости
18 минут назад
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к мэру Вашингтона с предложением обеспечить солдат Национальной гвардии США качественной едой.
Пригожин предложил накормить американских солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я готов предложить американским чиновникам долгосрочное деловое партнерство. В нашем меню отсутствуют такие ингредиенты, как червяки и металлическая стружка. Все будут сыты и счастливы", — написал он в Telegram-канале.
Поставки еды, согласно заявлению Пригожина, может осуществлять компания Concord Catering.
Внимание предпринимателя привлекла опубликованная американским изданием FrontPage Magazine статья, согласно которой в США военные столкнулись с проблемой некачественного питания. Также ряд СМИ сообщали о том, что солдаты вынуждены выбрасывать обеды, содержащие несъедобные или гнилые ингредиенты.
Армия,Евгений Пригожин,Соединенные Штаты,
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