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Автомобиль протаранил МиГ-29 под Киевом

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
51 минуту назад
В результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом получил повреждения и загорелся истребитель МиГ-29.
По предварительным данным, военный инженер, будучи пьяным, на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части. После чего врезался в хвостовую часть самолета, который в тот момент буксировался к месту стоянки.
«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», – передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель».
Инженер при столкновении с истребителем получил ушибы грудной клетки и лица. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся со служебным автомобилем.
Армия,Видео,Аэропорт Шереметьево,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Киев,Васильков,
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