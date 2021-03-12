Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВКС России получили новые истребители МиГ-35С 

Газета.Ru 1 час назад
Воздушно-космические силы Росси получили новые многофункциональные истребители МиГ-35С. Об этом сообщила газета ВС РФ «Красная звезда».

«Поставлены по гособоронзаказу в войска самолеты МиГ-35С», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты переданы в оборонное ведомство досрочно.
22 августа 2018 года на форуме «Армия-2018» замминистра обороны России Алексей Криворучко и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали контракт на поставку Минобороны шести истребителей МиГ-35 до 2023 года.
Газета.Ru: последние новости
Генерал ВСУ заявил о возвращении уехавших украинцев в Крым и Донбасс Генерал ВСУ заявил о возвращении уехавших украинцев в Крым и Донбасс Японцы испугались учений России на Курилах Японцы испугались учений России на Курилах В России разрабатывают уникальное оружие «Молния» В России разрабатывают уникальное оружие «Молния»
Армия , Видео , Юрий Слюсарь , Алексей Криворучко , Министерство обороны , ОАК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гаишники выбили стекла в машине должника
00:33
Гаишники выбили стекла в машине должника
Происшествия
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Подмосковье
Происшествия
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
00:13
Гонки с ДПС закончились смертью трех человек
Происшествия
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
00:53
Муцениеце сделала заявление о романе с женатым режиссером
Шоу-бизнес
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
00:23
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте BMW
Происшествия
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
00:51
Мужчина выпрыгнул из окна горящего НИИ и погиб
Происшествия Пожары
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
02:19
ФСБ разгромила 37 подпольных оружейных мастерских
Происшествия Криминал
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
00:17
В Самаре горит крупный торгово-офисный центр
Происшествия Пожары
До клинической смерти: ребенка зажало воротами в Томске
00:38
До клинической смерти: ребенка зажало воротами в Томске
Происшествия
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение