Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Швеция заявила, что Россия лучше готова к крупномасштабной войне 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Швеции признали хорошую готовность России к крупномасштабной войне
Фото: ТАСС
В Швеции считают, что Российская Федерация будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны около Швеции. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020», составленном в НИИ оборонных исследований Швеции (FOI).

«У России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.

Он также отметил, что страны НАТО проводят недостаточно учений. Силы разных стран рассредоточены географически и их возможности сильно разнятся, несмотря на воздушное и морское преимущество.
По его мнению, НАТО не нужно увеличивать военную мощь, а необходимо повышать мобильность, передает ТАСС. В это время Россия и Белоруссия создают совместные центры для обучения военных. Об этом писали «Новые известия».
Видео дня. Депутат распродаёт люксовый гардероб, потому что приняла ислам
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На Южном Урале военные пытались разбогатеть на сбыте сухпайков На Южном Урале военные пытались разбогатеть на сбыте сухпайков «Противно смотреть»: Садальский разоблачил шоу «Маска» «Противно смотреть»: Садальский разоблачил шоу «Маска» ВОЗ встревожил отказ Евросоюза от вакцины AstraZeneca ВОЗ встревожил отказ Евросоюза от вакцины AstraZeneca
Комментарии 2
Армия , НАТО , Новые Известия , ИТАР-ТАСС , США , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове
00:41
Мать и бабушка избили ребенка в подъезде в Домодедове
Происшествия
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
00:30
Из-за террориста-смертника был введен режим КТО
Происшествия Криминал
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
00:07
«Надувной» ядерный «Скальпель» удивил американцев
Армия Оружие
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
00:25
Блогерша в купальнике прокатилась на лыжах в Сочи
Общество
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
00:44
Дебоширка с пивом устроила скандал в самолете
Происшествия Новости Москвы
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
03:04
В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus
Наука и техника
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
00:27
Бродячий пес едва не загрыз ребенка в Новосибирске
Происшествия
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
00:32
Мужчина отбился от акулы при помощи удочки
Происшествия В мире
У берегов Румынии затонул сухогруз
00:20
У берегов Румынии затонул сухогруз
Происшествия В мире
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
00:45
Мужчина с обрезом захватил в заложницы сотрудницу МФО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение