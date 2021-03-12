В Швеции признали хорошую готовность России к крупномасштабной войне

В Швеции считают, что Российская Федерация будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны около Швеции. Об этом говорится в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020», составленном в НИИ оборонных исследований Швеции (FOI).
«У России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.
Он также отметил, что страны НАТО проводят недостаточно учений. Силы разных стран рассредоточены географически и их возможности сильно разнятся, несмотря на воздушное и морское преимущество.
По его мнению, НАТО не нужно увеличивать военную мощь, а необходимо повышать мобильность, передает ТАСС. В это время Россия и Белоруссия создают совместные центры для обучения военных. Об этом писали «Новые известия».