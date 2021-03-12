В Швеции признали хорошую готовность России к крупномасштабной войне

«У России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле. Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.