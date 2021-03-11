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В штабах НАТО могут появиться украинские военные

Украина.ру
32 минуты назад
По ее словам, Киев пытается максимально использовать статус партнерства с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partnership — EOP).
В штабах НАТО могут появиться украинские военные
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это подразумевает в том числе назначение украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах, достижение совместимости ВСУ с войсками государств-членов и обмен закрытой информацией между Украиной и НАТО.
Такой взаимообмен должен происходить в режиме реального времени по безопасным каналам связи в соответствии со стандартами Альянса.
Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями 12 июня прошлого года. Кроме Украины этим статусом обладают Швеция, Финляндия, Австралия, Иордания и Грузия.
Армия,НАТО,Киев,
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