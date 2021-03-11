В штабах НАТО могут появиться украинские военные

Это подразумевает в том числе назначение украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах, достижение совместимости ВСУ с войсками государств-членов и обмен закрытой информацией между Украиной и НАТО.
Такой взаимообмен должен происходить в режиме реального времени по безопасным каналам связи в соответствии со стандартами Альянса.
Украина стала партнером НАТО с расширенными возможностями 12 июня прошлого года. Кроме Украины этим статусом обладают Швеция, Финляндия, Австралия, Иордания и Грузия.