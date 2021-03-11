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Учения артиллерии и ракетных частей прошли в ЦВО 

RT на русском и ещё 2 34 минуты назад
Учения артиллерии и ракетных частей прошли в ЦВО
Фото: РИА Новости
Учения артиллерии и ракетных частей прошли в Кемеровской, Оренбургской и Челябинской областях.
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
В манёврах приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, было задействовано около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. В частности, использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области прошли учения береговых ракетных комплексов Балтийского флота.
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