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Москва

В Японии оценили возможности российских «камикадзе» 

Российская Газета 35 минут назад
В Японии заинтересовались российскими дронами-камикадзе
Фото: РИА Новости
Как сообщает интернет-портал Yahoo News Japan (перевод материала публикует "ИноСМИ"), эти беспилотные самовзрывающиеся летательные аппараты имеют ряд преимуществ. В частности, они способны долго находиться в воздухе, незаметно для противника двигаться на высокой скорости к цели и наносить удар сверху. От оружия с такими возможностями сложно защищаться.
В публикации отмечается, что российский беспилотник вызвал большой интерес у специалистов и получил неформальное название "дрон-камикадзе".
БПЛА может нести трехкилограммовый заряд и разгоняться до 130 километров в час, что довольно много для подобных аппаратов. При этом время нахождения дрона в воздухе оценивается в 30 минут. Благодаря этому радиус его применения значительно расширяется. Кроме того, беспилотник не доставляет проблем в транспортировке и его довольно легко использовать. БПЛА управляется дистанционно и снабжен лазерной системой наведения, что повышает точность его применения.
В качестве ценных преимуществ называются малошумность и малозаметность дрона, а также возможность использовать его для атаки с большой высоты. Чтобы обнаружить малозаметный "Куб-БЛА", требуется специальная аппаратура, которой не всегда можно воспользоваться в полевых условиях.
Также сообщается, что в 2021 году планируется выпустить опытную партию беспилотников, чтобы протестировать их во время государственных испытаний.
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Армия , Yahoo , InoSMI.Ru , Япония
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