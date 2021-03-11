В Японии заинтересовались российскими дронами-камикадзе

Как сообщает интернет-портал Yahoo News Japan (перевод материала публикует "ИноСМИ "), эти беспилотные самовзрывающиеся летательные аппараты имеют ряд преимуществ. В частности, они способны долго находиться в воздухе, незаметно для противника двигаться на высокой скорости к цели и наносить удар сверху. От оружия с такими возможностями сложно защищаться.

В публикации отмечается, что российский беспилотник вызвал большой интерес у специалистов и получил неформальное название "дрон-камикадзе".

БПЛА может нести трехкилограммовый заряд и разгоняться до 130 километров в час, что довольно много для подобных аппаратов. При этом время нахождения дрона в воздухе оценивается в 30 минут. Благодаря этому радиус его применения значительно расширяется. Кроме того, беспилотник не доставляет проблем в транспортировке и его довольно легко использовать. БПЛА управляется дистанционно и снабжен лазерной системой наведения, что повышает точность его применения.

В качестве ценных преимуществ называются малошумность и малозаметность дрона, а также возможность использовать его для атаки с большой высоты. Чтобы обнаружить малозаметный "Куб-БЛА", требуется специальная аппаратура, которой не всегда можно воспользоваться в полевых условиях.

Также сообщается, что в 2021 году планируется выпустить опытную партию беспилотников, чтобы протестировать их во время государственных испытаний.