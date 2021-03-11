В США рассказали о нацеленных на Россию бомбардировщиках

Американское издание отмечает, что база, где были размещены данные самолеты, обеспечивает быстрый доступ бомбардировщиков к Норвежскому и Баренцеву морям, а также Арктике. The Drive отмечает, что B-1B Lancer могут стать «новым вызовом» при проведении операций Военно-морским флотом (ВМФ) России, базы которого расположены в данном регионе.

The Drive напоминает, что B-1B Lancer могут быть вооружены противокорабельными ракетами AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Издание отмечает, что в 2020 году ВВС США провели учения в районе Черного моря, которые «почти наверняка были нацелены на Россию и, в частности, ее Черноморский флот».