В США рассказали о нацеленных на Россию бомбардировщиках

Американское издание отмечает, что база, где были размещены данные самолеты, обеспечивает быстрый доступ бомбардировщиков к Норвежскому и Баренцеву морям, а также Арктике. The Drive отмечает, что B-1B Lancer могут стать «новым вызовом» при проведении операций Военно-морским флотом (ВМФ) России, базы которого расположены в данном регионе.
The Drive напоминает, что B-1B Lancer могут быть вооружены противокорабельными ракетами AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM). Издание отмечает, что в 2020 году ВВС США провели учения в районе Черного моря, которые «почти наверняка были нацелены на Россию и, в частности, ее Черноморский флот».
В январе журнал Air Force Magazine, ссылаясь на заявление командования ВВС Соединенных Штатов в Европе и Африке, сообщил
, что ВВС США совместно с партнерами по НАТО
провели в районе Черного моря «операцию по целеуказанию во всех сферах».