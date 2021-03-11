В США удивились «надувному» советскому ядерному «Скальпелю»

США заинтересовались баллистическими ракетами боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) РТ-23 УТТХ «Молодец». Как отмечает портал The Drive, опубликовавший видео с советским ядерным оружием, по классификации НАТО — SS-24 Scalpel («Скальпель»), оно имело надувную головную часть. Такая особенность обтекателя головной части ракеты была обусловлена тем, что МРБ была длиннее стандартного железнодорожного вагона. Позднее он был не надувным, а складывающимся.

В сентябре минувшего года в издании «Военно-промышленный курьер» появилась статья «Паровозик для Чикаго». В ней создание БРЖК «Баргузин» было названо одним из эффективных ответов на предложение США заменить американские межконтинентальные баллистические ракеты (МРБ) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерных боеголовок.