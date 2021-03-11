В США назвали три «самых крутых» самолета России

В подборке американского журнала Popular Mechanics названы самые крутые, по мнению авторов издания, самолеты, впервые взлетевшие в последние четыре десятилетия. Среди них — три самолета, впервые поднявшиеся в воздух в современной России

В частности, самым крутым самолетом 1988 года стал советский (украинский) Ан-225 «Мрия». Издание отмечает, что данный летательный аппарат, изначально предназначенный для перевозки космических аппаратов, стал самым грузоподъемным самолетом в мире.

Самолетом 1998 года стал российский Бе-200 «Альтаир», предназначенный, в частности, для тушения лесных пожаров.

Самолетом 2000 года назван российский (советский) МиГ-1.44 МФИ — прототип истребителя пятого поколения. Издание отмечает, что после первого полета, вскрывшего множество недостатков летательного аппарата, работы над ним были прекращены.

Самолетом 2010 года стал Су-57 — российский истребитель пятого поколения.

В апреле 2020 года в журнале The National Interest заявили , что провалы российского перспективного истребителя Су-57 объясняются сворачиванием работ по опытно-экспериментальному прототипу советского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель»).