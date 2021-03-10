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ЛНР опровергла сообщения об обстреле силовиками жилых кварталов 

РИА Новости 1 час назад
ЛНР опровергла сообщения об обстреле жилых кварталов
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий опроверг появившиеся в среду в социальных сетях сообщения о начавшихся боях в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила об одном нарушении режима прекращения огня в среду со стороны ВС Украины. По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по поселку Золотое-5.

"Обращаю внимание общественности и представителей СМИ на распространяемую в социальных сетях информацию о якобы целенаправленном обстреле со стороны ВСУ жилых кварталов и школы населенного пункта Золотое-5 (Михайловка — ред.), которая не соответствует действительности и направлена на обострение обстановки", — заявил Осадчий журналистам.

Он уточнил, что обстрел в направлении населенного пункта украинские силовики вели не прицельно и он не представлял опасности для мирных жителей и инфраструктуры населенного пункта.

"С целью исключения распространения недостоверной информации доверяйте только официальным источникам силовых ведомств", — дополнил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Армия , Яков Осадчий
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