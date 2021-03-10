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Делегация сухопутных войск НАТО приехала на Украину

Газета.Ru
1 час назад
Делегация объединенного командования сухопутных войск НАТО прибыла на Украину. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на командующего сухопутными войсками украинских вооруженных сил Александра Сирского.
Делегация сухопутных войск НАТО приехала на Украину
Фото: ReutersReuters
Он сообщил, что в среду, 10 марта, начался визит делегации объединенного командования сухопутных войск Североатлантического альянса на Украину.
Сирский рассказал, что он провел встречу с командующим объединенными сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клотье. По его словам, в ходе встречи они обсудили ряд вопросов по развитию военного сотрудничества между командованиями сухопутных войск Украины и альянса.
Как уточнил Сирский, приоритетными вопросами, которые поднимались во время переговоров, стали развитие военного сотрудничества и ознакомление представителей НАТО с уровнем боевой подготовки подразделений украинских ВС.
10 марта стало известно, что в Донбассе возобновились боевые действия.
Армия,НАТО,Украина,
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