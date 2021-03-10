Корабли НАТО зашли в порт Одессы 

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Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла сегодня в порт Одессы. Об этом пишет издание «Думская».

По данным издания, корабли группы, в том числе флагман — турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa, начали швартоваться у причалов морского вокзала около 11.00 (12.00 мск).

В составе группы также турецкий корабль M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).

Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году.