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Корабли НАТО зашли в порт Одессы 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Фото: globallookpress.com
Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла сегодня в порт Одессы. Об этом пишет издание «Думская».
По данным издания, корабли группы, в том числе флагман — турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa, начали швартоваться у причалов морского вокзала около 11.00 (12.00 мск).
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В составе группы также турецкий корабль M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).
Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году.
Как писал «Рамблер», ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января. Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе». В свою очередь вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал «показать зубы» США из-за провокаций в Черном море.
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Армия , В мире , Петр Святашов , НАТО
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