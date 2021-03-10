Корабли НАТО зашли в порт Одессы 

Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2 зашла сегодня в порт Одессы. Об этом пишет издание «Думская».
По данным издания, корабли группы, в том числе флагман — турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa, начали швартоваться у причалов морского вокзала около 11.00 (12.00 мск).
В составе группы также турецкий корабль M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25).
Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году.
Как писал «Рамблер», ранее Шестой флот США показал видео пролета бомбардировщика Су-24 возле американского эсминца Donald Cook, который зашел в Черное море 23 января. Военные подчеркнули, что США постоянно работают в Черном море для «обеспечения безопасности партнеров НАТО и стабильности в регионе». В свою очередь вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота Петр Святашов призвал «показать зубы» США из-за провокаций в Черном море.