В России изобрели ракету для борьбы с беспилотниками 

Как стало известно, российские учёные изобрели новейшую ракету-ловушку для борьбы с беспилотниками.

Состоит новинка из ракеты с блоком наведения, используемым для доставки в область полёта дрона контейнера. На нём, как пишет РБК, размещена сеть-ловушка с прикреплёнными по углам грузами. Последние выступают в качестве «растягивателя» сети — это нужно для захвата беспилотников.

Специалисты, занимавшиеся созданием новой системы заявили, что существующие на российском аналоге недостаточно эффективны. Наиболее бесполезны они при захвате скоростных беспилотников, которые могут совершать сложные манёвры.

Сообщается, что новинка была запатентована совсем недавно — в марте 2021 года. На данный момент разработчики занимаются созданием документации к изделию. Также на ближайшее будущее запланированы «изготовление и предварительные испытания опытных образцов комплекса».