Российских военных могут выгнать из Армении

«В ближайшее время, пусть я тысячу раз буду неправ, будут серьезные военные действия на Донбассе и параллельно с этим будет инициирована гражданская война в Армении. С одной стороны Донбасс, с другой — единственный политический союзник России в регионе южного Кавказа. Все эти игрища, что Эрдоган позвонил, а Байден не ответил — это ерунда, это тщательно спланированная политика, она проектируется на берегах Темзы по согласованию со спецслужбами США. Сейчас надо обсуждать, не что премьер-министр Пашинян сказал или что он подписал указ об отстранении главы Генштаба. Это все прелюдия к развязыванию гражданской войны в Армении, которую провоцирует и поддерживает Запад. Обратите внимание, за последние сто лет это единственный случай, когда турецкое руководство поддерживает власти Армении и называет его демократически избранным, хотя они пришли к власти в результате госпереворота», — уверен армянский политик.
«Взорвав Армению изнутри и выдворив отсюда 102-ю военную базу России, четыре погранотряда ФСБ России по Армении — не говоря уже о военно-воздушной базе Эребуни — стратеги с Туманного Альбиона и Потомака (имеются в виду Великобритания и США — прим. НСН) достигнут своей цели, а мы все обсуждаем "президент сделал то, Пашинян сделал то". А они же все — тупые инструменты для уничтожения армянской государственности. Президент Армен Саркисян находится под непосредственным контролем MI-6, вся его семья и все его бизнес-планы связаны с Англией», — заключил Гегамян.