Российских военных могут выгнать из Армении

«В ближайшее время, пусть я тысячу раз буду неправ, будут серьезные военные действия на Донбассе и параллельно с этим будет инициирована гражданская война в Армении. С одной стороны Донбасс, с другой — единственный политический союзник России в регионе южного Кавказа. Все эти игрища, что Эрдоган позвонил, а Байден не ответил — это ерунда, это тщательно спланированная политика, она проектируется на берегах Темзы по согласованию со спецслужбами США. Сейчас надо обсуждать, не что премьер-министр Пашинян сказал или что он подписал указ об отстранении главы Генштаба. Это все прелюдия к развязыванию гражданской войны в Армении, которую провоцирует и поддерживает Запад. Обратите внимание, за последние сто лет это единственный случай, когда турецкое руководство поддерживает власти Армении и называет его демократически избранным, хотя они пришли к власти в результате госпереворота», — уверен армянский политик.