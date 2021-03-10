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Две субмарины ЧФ вышли в море для проведения учений

RT на русскомиещё 4
32 минуты назад
Подводные лодки Черноморского флота «Колпино» и «Великий Новгород» вышли в море для проведения совместного учения. Первая вышла из Севастополя, вторая — из Новороссийска.
Российские субмарины вышли в Черное море на учения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Перед выходом в море подводники провели тренировки по экстренному приготовлению к бою и походу, а после выхода из пунктов базирования отработали погружение на заданную глубину», — сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Также подводникам предстоит отработать алгоритм действий по поиску субмарины условного противника и провести глубоководные погружения с укладыванием на грунт на глубине более 200 м.
Учение подводных сил флота продлится до 18 марта.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что отряд боевых кораблей Балтийского флота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.
Армия,Севастополь,Новороссийск,
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