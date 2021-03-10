Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Перехват сверхзвукового «нарушителя» российским МиГ-31 показали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Министерство обороны России обнародовало кадры учений в Арктике с участием тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Во время маневров МиГ-31 должен был перехватить движущийся на большой высоте и сверхзвуковой скорости самолет условного противника. В роли нарушителя воздушного пространства территории России выступил второй МиГ-31.
Ранее сообщалось, что в феврале текущего года у границ России за неделю были замечены десятки разведывательных аппаратов, принадлежащих другим государствам. Всего российские военнослужащие засекли 33 самолета и 8 беспилотников.
Армия , Видео , Войска , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жених сделал предложение Анастасии Макеевой на сцене
00:34
Жених сделал предложение Анастасии Макеевой на сцене
Шоу-бизнес
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
02:34
Пингвин в Антарктиде спасся от косаток на шлюпке с туристами и попал на видео
В мире
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
00:47
Корабль из «Звездных войн» в якутском парке сняли на видео
Технологии
Вмерзшего в лед пса показали на видео
00:17
Вмерзшего в лед пса показали на видео
Общество Происшествия
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
00:18
Вытащивших дельфина на берег мужчин сняли на видео
Общество
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
00:07
Опубликовано видео массового ДТП в Сочи
Происшествия
Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео
00:57
Извержение Ключевской Сопки на Камчатке показали на видео
Происшествия
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
00:39
Музыкант обрызгал пассажира из перцового баллончика и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение