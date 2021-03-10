МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель

Министерство обороны России обнародовало кадры учений в Арктике с участием тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Во время маневров МиГ-31 должен был перехватить движущийся на большой высоте и сверхзвуковой скорости самолет условного противника. В роли нарушителя воздушного пространства территории России выступил второй МиГ-31.
Ранее сообщалось, что в феврале текущего года у границ России за неделю были замечены десятки разведывательных аппаратов, принадлежащих другим государствам. Всего российские военнослужащие засекли 33 самолета и 8 беспилотников.