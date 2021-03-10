«Они начинают появляться у наших границ, поэтому необходимо иметь средства, чтобы их уничтожать. Эти ракеты начнут размещать в Европе, и надо быть готовыми отражать удары», — сказал бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Валерий Горбенко.