Лётчики морской авиации ТФ провели учения в Арктике

Экипажи истребителей МиГ–31БМ, которые несут дежурство по противовоздушной обороне на Чукотке, перекрыли путь условному самолёту-нарушителю и не дали пересечь границы Российской Федерации в воздушном пространстве. Учения проходили в условиях низких температур, характерных для арктического района.